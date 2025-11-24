DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 7,64 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,64 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,72 EUR aus. Mit einem Wert von 7,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 109.119 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,17 Prozent. Am 23.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 97,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,163 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie.

DEUTZ ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 430,40 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,521 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

