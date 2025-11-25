DEUTZ Aktie News: DEUTZ tritt am Nachmittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Kaum Ausschläge verzeichnete die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,64 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,64 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,72 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 7,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,66 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.810 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 23,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2024 Kursverluste bis auf 3,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,163 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

Am 06.11.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430,40 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 493,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,521 EUR je Aktie.

