DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,96 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 8,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,90 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.037 Stück gehandelt.
Bei 9,32 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 3,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 59,38 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,632 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
