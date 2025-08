DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 39,00 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 39,00 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,98 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 67.379 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,51 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,62 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

