DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

11.08.25 09:24 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 41,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
40,88 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 41,17 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 41,18 EUR. Bei 41,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.301 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 7,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
