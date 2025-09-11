DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,55 EUR.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,70 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,55 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.483 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 19,69 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DHL-Aktie in Rot: Tochter DHL Supply Chain übernimmt SDS Rx
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren
DHL-Aktie steigt: Evri-Transaktion erhält grünes Licht von britischer Kartellbehörde
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen