DAX23.646 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Vortagesniveau

12.09.25 09:28 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,35 EUR -0,31 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,70 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,55 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.483 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 19,69 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie in Rot: Tochter DHL Supply Chain übernimmt SDS Rx

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren

DHL-Aktie steigt: Evri-Transaktion erhält grünes Licht von britischer Kartellbehörde

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen