DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Montagmittag positiv
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,50 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 213.233 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,93 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,72 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,33 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.
Datum
Rating
Analyst
14.10.2025
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Bernstein Research
13.10.2025
DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
UBS AG
01.10.2025
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Bernstein Research
22.09.2025
DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
Merrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
JP Morgan Chase & Co.
