DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Experten-Analyse

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die gute Kostenkontrolle in der Expressparte und die attraktive Bewertung der Aktien des Logistikkonzerns positiv hervor. Allerdings warte man immer noch auf eine größere Erholung der Nachfrage.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 12:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,03 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,17 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 279.030 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 20,7 Prozent zu. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 20:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.