Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 19,31 GBP.

Das Papier von Diageo befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 19,31 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 19,26 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,34 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.637 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 38,67 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,18 GBP.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2029 auf 2,06 USD je Aktie.

