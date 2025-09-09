DAX23.753 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,91 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Notierung im Blick

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain

10.09.25 12:05 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 19,31 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
22,60 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 19,31 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 19,26 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,34 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.637 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 38,67 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,18 GBP.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2029 auf 2,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
