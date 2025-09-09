Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 19,31 GBP.
Das Papier von Diageo befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 19,31 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 19,26 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,34 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.637 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 38,67 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,18 GBP.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2029 auf 2,06 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
