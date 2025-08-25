Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Walt Disney im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 117,81 USD.

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 117,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 117,91 USD. Bei 117,30 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 117,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 82.110 Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 5,82 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,947 USD je Walt Disney-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

