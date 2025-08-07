DAX24.200 ±0,0%ESt505.341 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.149 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.388 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab
Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Einstufung nach Bilanz

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK höher: Analysten bleiben optimistisch

08.08.25 12:46 Uhr
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK höher: Trotz Rekord-Aufträgen und Kaufempfehlungen bei Rheinmetall! | finanzen.net

Branchenexperten sehen bei Rheinmetall eine erwartete Schwäche im zweiten Quartal und setzen auf eine Beschleunigung des Geschäfts im zweiten Halbjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
90,70 EUR 0,25 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
64,01 EUR -0,04 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.682,50 EUR 27,50 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analysten behalten nach den Quartalszahlen von Rheinmetall mehrheitlich ihre Kaufempfehlungen bei
• Q2-Umsatz hinter den Erwartungen
• Auftragsbestand auf Rekordhoch

Wer­bung

Nach der Vorlage der Quartalsbilanz von Rheinmetall haben Analysten die Einstufungen für die Aktie mehrheitlich bestätigt. Trotz eines schwächeren zweiten Quartals bleiben die Experten optimistisch und sehen die Unternehmensziele als beruhigend an.

Analysten-Einstufungen nach der Bilanz

Mehrere Analystenhäuser haben ihre positive Einschätzung für die Rheinmetall-Aktie beibehalten. Die Privatbank Berenberg bestätigte die Einstufung "Buy" und beließ das Kursziel bei 2.100 Euro. Analyst George McWhirter sieht das zweite Quartal zwar als schwächer an, äußert aber Zuversicht, dass sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr beschleunigen werden.

Die Schweizer Großbank UBS bestätigte ebenfalls das Votum "Buy" und ein Kursziel von 2.200 Euro. Analyst Sven Weier riet in einer Schnelleinschätzung dazu, nicht auf das schwächere zweite Quartal zu blicken, da dies erwartet worden sei. Die Bestätigung der Jahresziele und die mögliche Anhebung dieser in der Zukunft seien beruhigend.

Wer­bung

Auch die US-Bank JPMorgan behielt ihre Einstufung "Overweight" und das Kursziel von 2.250 Euro bei. Analyst David H. Perry bezeichnete das Quartal ebenfalls als erwartungsgemäß schwach, betonte jedoch, dass jede Kursschwäche eine Einstiegschance darstelle, da die Jahresziele unverändert blieben.

Die aggregierten Daten von TipRanks spiegeln diesen Optimismus wider: Von 13 Ratings lauten zwölf auf "Kaufen", während ein Analyst die Aktie mit "Halten" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt demnach bei 2.086 Euro. Dies würde, basierend auf dem gestrigen XETRA-Schlusskurs von 1.641 Euro, einem Potenzial von rund 27,1 Prozent entsprechen.

Am Freitag gewinnt die Rheinmetall-Aktie via XETRA zeitweise 2,71 Prozent auf 1.685,50 Euro. Die Branchenkollegen RENK (+0,41 Prozent auf 64,04 Euro) und HENSOLDT (+0,17 Prozent auf 90,75 Euro) notieren ebenso etwas höher.

Wer­bung

Überblick der Quartalsbilanz

Rheinmetall hat am gestrigen Donnerstag die Bücher geöffnet und damit die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal verfehlt. Der Umsatz stieg um fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um gut zwei Prozent auf 276 Millionen Euro. Die operative Marge ging von 12,1 auf 11,3 Prozent zurück. Der Gewinn für die Aktionäre lag bei 131 Millionen Euro nach 62 Millionen Euro im Vorjahr.

Als Grund für die verhaltene Entwicklung nannte der Konzern eine verzögerte Auftragsvergabe in Deutschland nach den Neuwahlen. Der Auftragseingang (Nomination) brach im zweiten Quartal um 77 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro ein. Trotzdem zeigte sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger zuversichtlich. Er verwies auf volle Auftragsbücher und erwartet im Gesamtjahr einen Backlog von mehr als 80 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal stieg der sogenannte Backlog, der auch erwartete Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen umfasst, auf eine Rekordmarke von 63,2 Milliarden Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen