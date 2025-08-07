DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Vormittag zu

08.08.25 09:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,24 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,27 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 16,30 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104.824 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 35,84 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,39 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,22 Mrd. EUR – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025EON SE NeutralUBS AG
24.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
