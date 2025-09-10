DAX23.657 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.010 +1,1%Nas22.018 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1731 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag auf rotem Terrain

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 15,27 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,27 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,34 EUR. Bisher wurden heute 1.028.910 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

