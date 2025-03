EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Freitagmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 13,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,7 Prozent auf 13,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 13,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.158.884 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

