Impfstoff-Aktien: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt am Verfallstag fester -- Wall Street geht uneins ins Wochenende -- Musk von Dogecoin-Anleger verklagt -- VW, GAZPROM, E.ON, Uniper im Fokus

Offenbar mehrere Interessenten für Funkmastsparte der Deutschen Telekom. BNP Paribas offenbar an Übernahme von ABN Amro interessiert. Syngenta strebt offenbar Börsennotierung in China vor Jahresende an. SpaceX entlässt offenbar Mitarbeiter nach Kritik an Konzernchef Elon Musk. AstraZeneca prüft offenbar Übernahme von Mereo BioPharma. Japans Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest.