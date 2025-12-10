DAX24.076 -0,4%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin78.955 -1,0%Euro1,1641 +0,1%Öl62,25 +0,2%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Lufthansa, Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Intel-Aktie fällt: EU-Gericht reduziert Intel-Strafe deutlich Intel-Aktie fällt: EU-Gericht reduziert Intel-Strafe deutlich
Neuer Gesetzesentwurf: BMF plant Altersvorsorgedepot - Frühstart-Rente mit Kinderdepot geplant Neuer Gesetzesentwurf: BMF plant Altersvorsorgedepot - Frühstart-Rente mit Kinderdepot geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

EU-Gericht reduziert Strafe gegen Intel um 140 Millionen Euro

10.12.25 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
34,61 EUR 0,10 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat im Streit ein von ihr verhängtes Bußgeld gegen Intel eine juristische Niederlage erlitten. Das Gericht der Europäischen Union (EuG), die zweithöchste Instanz auf EU-Ebene, hat die Strafe gegen Intel um knapp 140 Millionen Euro reduziert. Das ursprünglich 2009 verhängte Bußgeld von 1,06 Milliarden Euro war Jahre später bereits auf 376 Millionen Euro reduziert worden.

Wer­bung

Die EU hatte Intel damals beschuldigt, seine Marktmacht im Markt für x86-Chips zu missbrauchen, indem der US-Konzern Hersteller bezahlte, um die Markteinführung bestimmter Produkte mit rivalisierenden Chips zu verzögern oder aufzuhalten.

Das EU-Gericht teilte am Mittwoch mit, dass eine Strafe von 237,1 Millionen Euro die Schwere und die Dauer des von der EU als Bruch des Wettbewerbsrechts bezeichneten Vergehens besser berücksichtigt.

Die Richter erklärten, bei der Bemessung der Höhe der Geldbuße müsse sowohl die - wie sie es nannten - relativ begrenzte Anzahl von Computern, die von den Geschäftspraktiken betroffen waren, als auch eine zwölfmonatige Lücke zwischen einigen dieser Fälle berücksichtigt werden. Das Gericht bestätigte jedoch die Auffassung der Kommission, dass der Chiphersteller seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe.

Wer­bung

Ein Kommissionssprecher sage, man habe die Entscheidung zur Kenntnis genommen und werde jetzt die nächsten Schritte prüfen. Intel reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Das Gericht der Europäischen Union hatte die ursprüngliche Geldbuße im Jahr 2022 aufgehoben. Es begründete dies damit, dass die Analyse des Falls durch die Wettbewerbshüter unvollständig gewesen sei und nicht bewiesen habe, dass die Rabatte den Wettbewerb behindern könnten. Die EU verhängte daraufhin 2023 ihre geringere Geldbuße und legte Rechtsmittel ein, die letztlich vom Gerichtshof der Europäischen Union, dem höchsten Gericht der EU, abgewiesen wurden.

Intel strebte ebenfalls an, die neue Entscheidung für nichtig erklären zu lassen und eine Aufhebung oder Reduzierung der Geldbuße von rund 376 Millionen Euro zu erreichen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 06:24 ET (11:24 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen