Europäische Autonomie

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln

23.10.25 07:31 Uhr
Raumfahrt-Revolution: Airbus, Leonardo & Thales vereinen Kräfte | finanzen.net

Die europäischen Konzerne Airbus, Leonardo und Thales wollen ihre Raumfahrtsparten in einem neuen Unternehmen zusammenführen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,50 EUR 1,95 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
51,82 EUR 1,12 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
262,80 EUR 4,80 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bündelung der Geschäfte mit Satelliten und Raumfahrtsystemen solle die Autonomie Europas rund um wichtige Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationale Sicherheit stärken, teilten die drei Unternehmen Airbus, Leonardo und Thales nach dem Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen.

/stw/stk

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus Group, LCV / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
