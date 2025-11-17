Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 13,14 USD ab.

Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 13,14 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 13,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 837.142 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 5,94 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,71 Prozent.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 23.10.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

