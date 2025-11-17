DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Kursentwicklung

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit negativen Vorzeichen

17.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 12,94 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,99 EUR -0,28 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 12,94 USD ab. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,93 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.744.574 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 13,97 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 34,74 Prozent sinken.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
