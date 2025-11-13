DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
So entwickelt sich freenet

13.11.25 12:04 Uhr
freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 28,16 EUR.

freenet AG
28,10 EUR 0,24 EUR 0,86%
Um 11:48 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,16 EUR nach oben. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,24 EUR zu. Mit einem Wert von 27,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.646 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,48 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 05.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 618,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 615,00 Mio. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

