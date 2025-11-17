DAX23.712 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Mittag nahe Vortagesschluss

17.11.25 12:04 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von freenet. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,00 EUR.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 11:39 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,00 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.759 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 34,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,48 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

