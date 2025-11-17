freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 27,88 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,88 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 27,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.142 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,48 EUR.

Am 05.11.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 618,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 615,00 Mio. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

