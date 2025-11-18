freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 27,36 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.680 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Mit Abgaben von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,48 EUR aus.

freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 615,00 Mio. EUR, gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.

