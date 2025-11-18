freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,36 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 27,36 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.680 freenet-Aktien.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Mit Abgaben von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,48 EUR aus.
freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 615,00 Mio. EUR, gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur freenet-Aktie
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Anlage in freenet von vor einem Jahr eingebracht
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen