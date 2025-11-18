DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
freenet Aktie News: freenet fällt am Dienstagvormittag

18.11.25 09:22 Uhr
freenet Aktie News: freenet fällt am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,62 EUR -0,30 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 27,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,60 EUR. Bei 27,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14.348 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,69 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,07 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 05.11.2025. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

