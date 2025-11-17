DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
So bewegt sich freenet

freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag fester

17.11.25 09:22 Uhr
freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von freenet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,08 EUR.

Aktien
freenet AG
28,04 EUR 0,22 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 28,08 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 28,12 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,10 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.273 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 33,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 7,41 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,48 EUR an.

Am 05.11.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 615,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
