freenet Aktie News: freenet am Vormittag im Plus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,72 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:03 Uhr 0,3 Prozent. Bei 28,72 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,70 EUR. Zuletzt wechselten 5.040 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 23,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 10,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

