Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 47,76 EUR zu.

Um 09:03 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 47,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.089 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,20 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 05.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,49 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

