Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,14 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,14 EUR. Bei 41,02 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.703 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 23,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,43 EUR. Abschläge von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.

Am 04.11.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,76 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,92 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

