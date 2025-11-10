Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 41,46 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 41,46 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 41,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,23 EUR. Bisher wurden heute 40.196 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 23,25 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,47 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,22 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

