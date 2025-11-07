Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,68 EUR.
Um 11:45 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,68 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,67 EUR nach. Bei 42,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.970 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (38,87 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,74 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,78 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|08:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|08:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
