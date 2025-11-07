Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,68 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,68 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,67 EUR nach. Bei 42,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.970 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (38,87 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,74 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care-Aktie erhält von Deutsche Bank Bewertung: Hold

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen ein