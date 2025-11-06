Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Aufschlag

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 42,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.793 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 27,29 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,31 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,67 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

