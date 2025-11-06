Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 42,55 EUR.
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 42,55 EUR. Bei 42,66 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 232.908 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 21,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,78 EUR an.
Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|11:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|11:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
