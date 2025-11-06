DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.056 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.979 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag stärker

06.11.25 16:08 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 42,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,35 EUR 1,22 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 42,55 EUR. Bei 42,66 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 232.908 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 21,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,78 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen ein

Fresenius Medical Care-Aktie: Deutsche Bank vergibt Bewertung

FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
13:21Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
11:16Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:21Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
11:16Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen