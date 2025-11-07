Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagvormittag fester

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,22 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,22 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,35 EUR zu. Bei 42,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 17.662 Stück.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). 27,95 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 7,93 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,78 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,91 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

