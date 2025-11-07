DAX23.578 -0,7%Est505.575 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.703 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,64 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag billiger

07.11.25 16:08 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,49 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 41,49 EUR abwärts. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,48 EUR. Bei 42,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 256.440 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 38,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,31 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,47 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 47,22 EUR angegeben.

Am 04.11.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

