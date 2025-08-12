FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Am 19.08.2024 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 33,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,120 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 922,89 EUR, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 18.08.2025 auf 30,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,71 Prozent verringert.
Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 178,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2020
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.2015
|Royal Dutch Shell Grou b Sell
|S&P Capital IQ
