FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr bedeutet

Lohnender Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 19.08.2024 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 33,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,120 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 922,89 EUR, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 18.08.2025 auf 30,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,71 Prozent verringert.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 178,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

