DAX24.293 -0,1%ESt505.446 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1680 +0,1%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Lohnender Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr bedeutet

19.08.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,50 EUR -0,08 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 19.08.2024 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 33,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,120 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 922,89 EUR, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 18.08.2025 auf 30,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,71 Prozent verringert.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 178,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.07.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen