GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GEA. Zuletzt wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,55 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 15:49 Uhr 0,2 Prozent. Die GEA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.039 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,11 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,98 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,83 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein