GEA Aktie News: GEA verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 62,15 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von GEA befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 62,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 62,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,85 EUR. Zuletzt wechselten 18.907 GEA-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 58,83 EUR.
Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie
GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen