GEA Aktie News: GEA verbilligt sich am Mittag

09.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 62,15 EUR abwärts.

Das Papier von GEA befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 62,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 62,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,85 EUR. Zuletzt wechselten 18.907 GEA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 58,83 EUR.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

