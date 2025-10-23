GEA Aktie News: GEA am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die GEA-Aktie sogar auf 63,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.262 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 4,78 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 59,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEA 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je GEA-Aktie belaufen.

