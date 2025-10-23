GEA Aktie News: GEA am Donnerstagmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 62,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 62,65 EUR. In der Spitze fiel die GEA-Aktie bis auf 62,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,40 EUR. Bisher wurden heute 29.075 GEA-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 6,21 Prozent niedriger. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 29,80 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.
Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.
GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
Erste Schätzungen: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen