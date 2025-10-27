GEA Aktie News: GEA am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich GEA

Die Aktie von GEA zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die GEA-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,55 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 63,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die GEA-Aktie legte bis auf 63,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,40 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,75 EUR. Bisher wurden heute 15.335 GEA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 30,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem GEA seine Aktionäre 2024 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

