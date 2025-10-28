GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von GEA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 63,30 EUR.
Das Papier von GEA befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 63,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der GEA-Aktie ging bis auf 63,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.266 GEA-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je GEA-Aktie belaufen.
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
