GEA Aktie News: GEA am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von GEA zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 63,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,55 EUR. Kurzfristig markierte die GEA-Aktie bei 63,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 63,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.661 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,11 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 30,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50 EUR an.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

