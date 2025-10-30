GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 61,70 EUR ab.

Die GEA-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 61,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die GEA-Aktie bis auf 61,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 33.518 Stück.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 7,63 Prozent niedriger. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 28,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 59,50 EUR.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.

GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

