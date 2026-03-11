DAX23.614 -0,1%Est505.769 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,55 +4,2%Gold5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geopolitik, Zahlen & Co.

Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

12.03.26 09:20 Uhr
Rüstungsaktien im Blick: Kursentwicklung bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS | finanzen.net

Deutsche Rüstungsaktien haben zur Wochenmitte nach Zahlen von Rheinmetall deutlich nachgegeben. So steht es am Donnerstag um die Titel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,15 EUR 4,40 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
56,40 EUR 2,00 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.567,00 EUR 28,50 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
91,10 EUR 0,15 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rheinmetall-Aktie nach Zahlen unter Druck
• Jahreszahlen des Branchenprimus bleiben hinter Erwartungen zurück
• Kapazitätsfragen und geopolitische Signale beeinflussen die Kursentwicklung im Sektor

Wer­bung

Rüstungsaktien im Fokus

Nach den jüngsten Kursanstiegen haben deutsche Rüstungsaktien im Mittwochshandel deutlich nachgegeben. Die Rheinmetall-Aktie verlor letztlich 8,02 Prozent auf 1.520,50 Euro. Papiere von RENK gaben im XETRA-Handel letztlich 1,75 Prozent auf 54,33 Euro nach. Auch HENSOLDT rutschten um 1,74 Prozent auf 76,20 Euro ab, während die Aktien von Thyssenkrupp Marine Systems um 4,73 Prozent auf 89,65 Euro abrutschten.

Am Donnerstag zeigen sich bisher klare Aufschläge: Im XETRA-Handel notiert die Rheinmetall-Aktie 2,73 Prozent höher bei 1.562,00 Euro, während die RENK-Aktie um 5,30 Prozent auf 57,21 Euro anzieht. Papiere von HENSOLDT notieren 3,28 Prozent im Plus bei 78,70 Euro, während die TKMS-Aktie 3,35 Prozent auf 92,65 Euro gewinnt.

Jahreszahlen von Rheinmetall

Ein zentraler Grund für die Schwäche im Sektor zur Wochenmitte war der Branchenprimus Rheinmetall. Der Konzern hatte seine Jahreszahlen veröffentlicht und blieb dabei hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Da Rheinmetall häufig als Orientierung für kleinere Wettbewerber gilt, wirken sich Enttäuschungen beim Schwergewicht auch auf andere Rüstungswerte aus.

Wer­bung

Zwar stellte das Unternehmen für 2026 ein deutliches Umsatzwachstum in Aussicht, beim operativen Ergebnis konnten die Prognosen der Analysten jedoch nicht erreicht werden. Zusätzlich belasteten höhere Steuerzahlungen sowie steigende Investitionsausgaben den Nettogewinn. Am Markt wächst daher die Sorge, dass die zuletzt sehr hohen Wachstumserwartungen möglicherweise zu optimistisch bewertet wurden.

Strukturelle Faktoren im Blick

Auch strukturelle Faktoren sorgen für Zurückhaltung unter Anlegern. In der Branche steht weiterhin im Fokus, wie schnell Rekordaufträge tatsächlich in Umsatz umgesetzt werden können. Bei HENSOLDT zeigt sich zunehmend, dass zwischen Auftragseingang und Erlösrealisierung Zeit vergeht.

Ähnlich äußerte sich auch das Management von RENK. Demnach benötigt der Ausbau der Produktionskapazitäten Zeit. Deutliche Umsatzsprünge über die Marke von zwei Milliarden Euro seien erst ab 2028 realistisch. Für Investoren, die bereits kurzfristig - etwa im Jahr 2026 - mit starken Ergebnissprüngen gerechnet hatten, wirkt diese Perspektive dämpfend.

Wer­bung

Geopolitisches Umfeld

Neben unternehmensspezifischen Themen spielt auch das geopolitische Umfeld eine Rolle für die Kursentwicklung. So reagieren die Märkte derzeit zum Beispiel sensibel auf Nachrichten rund um den Krieg im Nahen Osten. Während Nachrichten, die darauf hindeuten, dass geopolitische Konflikte noch lange andauern könnten, die Kurse der Rüstungsaktien steigen lassen können, können Berichte über mögliche Friedensinitiativen in größeren Konfliktregionen die Erwartung einer dauerhaft besonders starken Nachfrage nach Rüstungsgütern abschwächen und für Kursverluste sorgen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:11Rheinmetall KaufenDZ BANK
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
11.03.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11Rheinmetall KaufenDZ BANK
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
11.03.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen