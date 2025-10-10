DAX24.634 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

10.10.25 09:27 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 30,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,50 EUR -1,50 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 30,14 EUR nach. Die Gerresheimer-Aktie sank bis auf 30,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.682 Gerresheimer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 86,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 64,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,52 EUR am 24.09.2025. Mit einem Kursverlust von 12,01 Prozent würde die Gerresheimer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,055 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 10.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Gerresheimer 600,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

