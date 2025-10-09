Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Donnerstagmittag mit kräftigen Verlusten

So bewegt sich Gerresheimer

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Gerresheimer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 13,8 Prozent auf 32,20 EUR ab.

Das Papier von Gerresheimer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 13,8 Prozent auf 32,20 EUR ab. Die Gerresheimer-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,12 EUR nach. Bei 33,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.288.917 Gerresheimer-Aktien.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 62,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,64 Prozent würde die Gerresheimer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,055 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Gerresheimer-Aktie bei 62,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gerresheimer am 10.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 3,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

