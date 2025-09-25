Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,86 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 34,86 EUR nach. In der Spitze fiel die Gerresheimer-Aktie bis auf 34,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 121.674 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 64,72 Prozent niedriger. Am 24.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,52 EUR. Abschläge von 23,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Gerresheimer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,040 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gerresheimer am 10.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 600,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 502,38 Mio. EUR umgesetzt.

Am 10.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 4,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

