DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Intel 855681 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an? Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Blick

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag mit roter Tendenz

26.09.25 12:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
35,00 EUR -0,26 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 34,86 EUR nach. In der Spitze fiel die Gerresheimer-Aktie bis auf 34,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 121.674 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 64,72 Prozent niedriger. Am 24.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,52 EUR. Abschläge von 23,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Gerresheimer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,040 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gerresheimer am 10.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 600,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 502,38 Mio. EUR umgesetzt.

Am 10.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 4,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie kaum verändert: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'

Erste Schätzungen: Gerresheimer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen