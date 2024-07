Geschäft boomt

Beim Kreditkarten-Konzern Visa boomt das Geschäft dank einer anhaltenden Konsum- und Reiselust seiner Kunden weiter.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 sei der Umsatz um zehn Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (8,2 Mrd Euro) geklettert, teilte das im (Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag in San Francisco mit. Der Gewinn kletterte um 17 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. In den drei Monaten bis Ende Juni legte die Zahl der abgewickelten Transaktionen um zehn Prozent zu. Das abgewickelte Zahlungsvolumen zog um sieben Prozent an. Das Ergebnis fiel etwas schlechter aus, als Experten erwartet hatten.

Die Aktie verlor in einer ersten nachbörslichen Reaktion zwei Prozent. Bei den Visa-Anteilen war nach einem jahrelangen Höhenflug, der das Papier im März auf das Rekordhoch von etwas mehr als 290 Dollar getrieben hatte, zuletzt die Luft raus. Seitdem ging es um fast zehn Prozent nach unten. Mit einem Börsenwert von rund 550 Milliarden Dollar liegt Visa aber in der Reihenfolge der wertvollsten US-Unternehmen immer noch auf Rang 13. Seit der Aufnahme der Aktie in den Dow Jones im September 2013 legte der Kurs um fast 400 Prozent zu. Damit gehört die Aktie zu den besten Dow-Jones-Titeln in diesem Zeitraum.

Die Visa-Aktie fällt im nachbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 1,98 Prozent auf 259,56 US-Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)