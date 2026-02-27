DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +7,9%Nas22.735 +0,3%Bitcoin59.605 +6,7%Euro1,1689 -0,8%Öl77,40 +6,7%Gold5.310 +0,6%
NASDAQ-Handel im Fokus

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

02.03.26 17:59 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montagmittag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
104,80 EUR -1,60 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
478,40 EUR 12,40 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
105,78 EUR -1,02 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
38,57 EUR 2,97 EUR 8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IDEXX Laboratories
552,40 EUR -3,20 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
353,50 EUR 14,75 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
22,30 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,90 EUR -0,06 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
153,30 EUR -3,74 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
70,61 EUR -1,63 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,94 EUR 6,42 EUR 4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
124,90 EUR 10,58 EUR 9,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
119,00 EUR 9,45 EUR 8,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.983,5 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 24.992,18 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1,44 Prozent auf 24.599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.960,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.000,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.575,54 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.738,61 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 25.555,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20.884,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,849 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24.387,47 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 7,19 Prozent auf 45,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,95 Prozent auf 138,51 USD), Palantir (+ 5,64 Prozent auf 144,93 USD), Axon Enterprise (+ 4,18 Prozent auf 565,09 USD) und Intuit (+ 2,89 Prozent auf 420,87 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen lululemon athletica (-4,41 Prozent auf 177,00 USD), Dollar Tree (-4,15 Prozent auf 121,24 USD), IDEXX Laboratories (-3,78 Prozent auf 631,91 USD), Arm (-3,54 Prozent auf 122,94 USD) und Monster Beverage (-3,25 Prozent auf 82,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.993.982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

