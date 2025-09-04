Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen

CAC 40 im Fokus

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 7.830,70 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,334 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,264 Prozent auf 7.781,80 Punkte an der Kurstafel, nach 7.761,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.841,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.773,57 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 7.698,52 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2025, den Wert von 7.775,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7.396,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,91 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.763,76 Zähler.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 221.262 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,072 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

